"قد يعود".. الصدر يرفض اتصالات سياسية لإقناعه بالمشاركة في الانتخابات

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري)، يوم الأحد، عن سعي أطراف سياسية مختلفة من أجل إقناع زعيم التيار مقتدى الصدر بالمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أطرافاً سياسية مختلفة من داخل الإطار التنسيقي، وكذلك من قبل قوى سياسية سنية وكوردية، حاولت خلال الأيام الماضية التواصل والاتصال مع الصدر، لإقناعه بالمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، لكنه رفض ذلك التواصل بشكل مباشر و(غير مباشر)، ورفض أي تعاطٍ من قيادات التيار مع أي جهة سياسية بهذا الخصوص".

وأضاف المصدر، أن "قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة من قبل الصدر، ليس نهائياً، وربما تكون هناك متغيرات في الأشهر القليلة المقبلة تدفعه للمشاركة المباشرة أو (غير المباشرة) بالعملية الانتخابية، لكن حتى الآن هو رافض لأي تواصل مع أي طرف سياسي".

خيارات العودة

يشار إلى أن مصادر عدة، أفادت سابقاً بأن أغلب الكتل السياسية وبمختلف عناوينها ومكوناتها بعثت ممثلين عنها للنجف في محاولة لجس موقف الصدر، من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمها.

ومنذ أشهر، سرت توقعات بعودة الصدر إلى العملية السياسية، عبر المشاركة في الانتخابات، خاصة بعد دعوته جماهيره إلى تحديث بياناتهم الانتخابية.

وكان الصدر، قد أعلن أواخر شهر آذار الماضي، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي، قائلاً: "ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا هم لها إلا المصالح الطائفية والحزبية بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب، وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيس هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل".

وغادر الصدر العملية السياسية، في حزيران/يونيو 2022، بعدما سحب نوابه من البرلمان، وقرر حينها عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع من سماهم بـ"الساسة الفاسدين".