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قد تشعل التوتر والعنف.. التيار الصدري يدعو أنصاره لصلاة موحدة في الناصرية

Category: سیاسة

Date: 2020-12-03T16:57:04+0000
قد تشعل التوتر والعنف.. التيار الصدري يدعو أنصاره لصلاة موحدة في الناصرية

شفق نيوز/ دعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر يوم الخميس أنصاره إلى إقامة صلاة موحدة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقد يشعل هذا التجمع التوتر وأعمال العنف بين أنصار الصدر والمتظاهرين المعتصمين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، بعد أسبوع من أعمال عنف دامية.

وجاء في إعلان صادر عن التيار موجه إلى أنصاره، واطلعت وكالة شفق نيوز على نصه، "إلى كافة المؤمنين في الناصرية الفيحاء، تقرر أن تكون صلاة هذه الجمعة (٤ كانون الأول ٢٠٢٠) مركزية، أي في مركز المحافظة".

وأردف الإعلان، "لذا يرجى التوجه إليها من الأقضية والنواحي مصحوبين بالسلامة وصالح الدعاء".

والجمعة، قتل 5 أشخاص وأصيب 80 آخرون، إثر اقتحام أنصار الصدر لساحة الحبوبي حيث يعتصم المتظاهرون المناهضون للفساد والطبقة السياسية.

وإثر أحداث الجمعة، قرر الكاظمي، إقالة قائد شرطة المحافظة، حازم الوائلي من منصبه، وتشكيل لجنة تحقيق، فيما اكتفى الصدر بدعوة المتظاهرين الى الذهاب إلى بيوتهم والاستعداد للانتخابات المقبلة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يعتصم محتجون ضمن حركة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.

ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على الكاظمي، لمحاسبة قتلة العشرات من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد ومحاربة الفساد.

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