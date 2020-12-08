قدم طلبا لتعديل القانون.. نائب: الانتخابات بدون "البطاقة البيومترية" مقدمة لعملية تزوير كبيرة

شفق نيوز/ أعلن النائب عن الجبهة العراقية محمد اقبال، يوم الثلاثاء، عن تقديم طلبا إلى رئاسة البرلمان لتعديل قانون الانتخابات واشتراط البطاقة البيومترية، فيما أشارت إلى تخوفها من تزوير الانتخابات المقبلة.

وقال النائب عن الجبهة محمد إقبال لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات دون نظام البيومترية ستكون مقدمة لعملية تزوير كبيرة جدا كما حصل في الانتخابات السابقة"، مؤكدا أن "هناك طلبا موقعا من أكثر من 50 نائبا قدم إلى رئاسة البرلمان لتعديل القانون".

وأضاف أن "الطلب المقدم يتضمن تعديل بعض مواد قانون الانتخابات واشتراط البطاقة البيومترية ضمان لنجاح الانتخابات المقبلة".

وتابع إقبال، أن "هناك عدد كبير جدا من البطاقة الانتخابية مفقودة من خلال التصريحات الرسمية للمفوضية الانتخابات، هذا الشيء يؤشر لدينا أن بعض الكتل السياسية احتكرت هذا القانون وهي تنوي تزوير الانتخابات المقبلة".

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الأحد (6 كانون الأول 2020)، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تسريع عملية توزيع وإصدار البطاقة البيومترية وجميع المستلزمات الأخرى، استعداداً للانتخابات المبكرة.