قدمها للقيادة الكوردية.. تحالف العراق المستقل يكشف فقرات من مبادرته لحل الازمة السياسية

شفق نيوز/ كشف تحالف العراق المستقل النيابي، يوم الأحد، عن بعض الفقرات التي تضمنتها مبادرة النواب المستقلين التي قدموها الى القيادة السياسية في اقليم كوردستان.

وقال احمد غازي عضو الفريق الإعلامي لتحالف العراق المستقل، المشارك ضمن الوفد الذي يزور اربيل حاليا، لوكالة شفق نيوز، إن "المبادرة التي طرحها وفد النواب المستقلين أمام القوى السياسية الكوردية تضمنت جملة من المقترحات لحل الانسداد السياسي واجتياز ازمة تشكيل الحكومة".

واضاف ان "من بين المقترحات التأكيد على ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية بمراحلها كافة ومنها تشكيل الحكومة، وتشكيل كتلة نيابية تضم النواب المستقلين، فيما دعت الكتل الأخرى إلى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكبر".

وبين ان "بنود المبادرة شددت على ضرورة أن يتسم رئيس مجلس الوزراء بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مع وجوب الحد من هدر الثروات الوطنية، الى جانب تعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة، فضلا عن اشتراط تضمين البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المسلحة وتطبيق القانون على الجميع".

وختم غازي بالقول "كما اقترحت المبادرة أن اختيار رئيس الجمهورية يكون وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي".

وكان وفد يمثل النواب المستقلين في مجلس النواب العراقي، زار إقليم كوردستان اليوم الاحد، وقدم مبادرة الى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني لحل الانسداد السياسي واجتياز الازمة السياسية التي تعيشها البلاد.