قبيل 23 يوماً على الانتخابات.. 75 ألف بطاقة انتخاب لم توزع في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن مكتب صلاح الدين الانتخابي، يوم الجمعة، توزيع 88% من بطاقات الناخبين، وتبقي 12% فقط، فيما أكدت استعدادها اللوجستي للانتخابات المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.

ولم يتبقى سوى 21 يوماً على الانتخاب الخاص لـ(النازحين ونزلاء السجون والمستشفيات، بالإضافة لمنتسبي الأجهزة الأمنية كافة، و23 يوماً على انطلاق الانتخابات لعامة الناخبين.

وبلغ عدد الناخبين في صلاح الدين، لعملية الاقتراع المقبلة، 922 ألفاً و594، بحسب مكتب انتخابات المحافظة.

وقال مدير المكتب، حامد الغنام، لوكالة شفق نيوز، إن "مراكز التسجيل والفرق الجوالة التابعة لمكتبه أنجزت توزيع 88% من بطاقات الناخبين في عموم المحافظة، فيما بلغت نسبة البطاقات غير الموزعة أقل من 12% والبالغة أقل من 75 ألف بطاقة".

وأوضح أن "أسباب ذلك تعود إلى عدم عودة النازحين ومشكلات بعض العائلات المرتبطة بداعش في مناطق بيجي والشرقاط وسامراء، إلى جانب انشغال كوادر مكتب المفوضية بعمليات تدريب موظفي الاقتراع".

وأضاف الغنام، أن "معدل توزيع بطاقات الناخبين يومياً بلغ 3000 بطاقة"، لافتاً إلى أن "نسبة توزيع بطاقات الناخبين ستتجاوز 95% خلال الفترة المتبقية قبيل موعد الانتخابات".

وأكد مدير مكتب انتخابات صلاح الدين، الاستعداد لوجستياً وإدارياً لـ"إجراء الانتخابات من جميع الجوانب، إلى جانب الأجواء الأمنية والاجتماعية المهيئة تماماً أمام الناخبين".