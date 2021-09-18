قبيل 22 يوماً على الاقتراع.. تغييرات جديدة في مكتب الانتخابات بكركوك

شفق نيوز / أعلنت مفوضية الانتخابات، يوم السبت، إلغاء لجنة "الدعم والإسناد الفني" لمكتب انتخابات كركوك، وتشكيل أخرى تتولى نفس المهام.

وتأتي هذه التغييرات، قبل 22 وعشرين يوماً فقط، على فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين العموميين، و20 يوماً على الاقتراع الخاص.

وقرر مجلس المفوضين التابع للمفوضية، وفقاً لوثيقة صادرة عنه وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها "إلغاء لجنة الدعم والإسناد الفني لمكتب انتخابات محافظة كركوك، وتشكيل لجنة أخرى برئاسة عضو مجلس المفوضين (عامر موسى محمد) وعضوية أربعة أعضاء، ومكتب المساعدة الانتخابية / يونامي، بصفة استشارية".

وكلف المجلس رئيس الإدارة الانتخابية بتخويل اللجنة الجديدة، الصلاحيات اللازمة للإشراف على إدارة مكتب انتخابات كركوك".