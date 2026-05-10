قبيل نيل الثقة.. الزيدي يلتقي زيدان

شفق نيوز- بغداد

التقى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، علي الزيدي، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، يوم الأحد، وذلك قبيل يوم أو يومين، على نيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وبحسب بيان صادر عن القضاء، ورد لوكالة شفق نيوز، استقبل زيدان، الزيدي، وقدم التهنئة له، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه.

وأكد زيدان، وفق البيان، أهمية الإسراع في تشكيل مجلس الوزراء الجديد ضمن المدة الدستورية المحددة.

وكان مصدر نيابي، أفاد أمس السبت، بوجود اتفاق سياسي لتمرير حكومة الزيدي خلال الأسبوع الحالي، قبيل توجه عدد من النواب إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وكان رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي قد قدم، الخميس الماضي (7 ايار الجاري)، المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، تمهيداً لتعميمه على أعضاء المجلس ودراسته، على أن تُقدم أسماء التشكيلة الحكومية لاحقاً.

وكلف رئيس الجمهورية نزار آميدي، في 27 نيسان / أبريل 2026، الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي خلفاً لمحمد شياع السوداني.