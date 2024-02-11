قبيل منتصف الليل.. كبير السن يستدعي الأعضاء للتصويت على حكومة ديالى المحلية

شفق نيوز/ استدعى رئيس السن في مجلس محافظة ديالى، تركي العتبي، لعقد جلسة مساء اليوم الأحد، للتصويت على رئيس المجلس الجديد ونائبه، واستكمال تشكيل الحكومة المحلية.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن "العتبي، استدعى أعضاء المجلس لعقد جلسة في تمام الساعة 11:30 مساء اليوم، للتصويت على منصب رئيس مجلس المحافظة ونائبه وإكمال الكابينة الحكومية".

وكان مصدر سياسي، قد كشف بوقت سابق من اليوم، عن لجوء الكتل السياسية إلى خيار استبدال المرشحين لتشكيل الحكومة المحلية في ديالى، بحال عدم تحقيق الأغلبية المطلقة خلال الأسبوع الجاري.

ويعاني مجلس محافظة ديالى الجديد، من حالة انقسام غير مسبوقة، فلأول مرة يكون هناك فريقان الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس.

وتشهد ديالى، منذ تصديق نتائج الانتخابات المحلية، من تدخلات وضغوط كتل سياسية في بغداد، آخرها محاولة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الوصول إلى اتفاق يحسم الجدل، لكن دون أي جدوى.