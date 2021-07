قبيل لقائه الكاظمي.. بايدن يتطلع لتعزيز الشراكة بين العراق وأمريكا

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلده والعراق.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس الأمريكي قُبيل لقائه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وصل مساء الأحد إلى واشنطن في زيارة رسمية.

وقال بايدن، "بعد ظهر اليوم سأستضيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماع بالبيت الأبيض".

وأضاف، "إنني أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق والعمل على دفع التعاون الثنائي قدما".

This afternoon, I’ll be hosting Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi for a meeting in the Oval Office. I look forward to strengthening the strategic partnership between the United States and Iraq and working to advance bilateral cooperation.