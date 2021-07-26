قبيل لقائه الكاظمي.. بايدن يتطلع لتعزيز الشراكة بين العراق وأمريكا

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلده والعراق.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس الأمريكي قُبيل لقائه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وصل مساء الأحد إلى واشنطن في زيارة رسمية.

وقال بايدن، "بعد ظهر اليوم سأستضيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماع بالبيت الأبيض".

وأضاف، "إنني أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق والعمل على دفع التعاون الثنائي قدما".

This afternoon, I’ll be hosting Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi for a meeting in the Oval Office. I look forward to strengthening the strategic partnership between the United States and Iraq and working to advance bilateral cooperation. — President Biden (@POTUS) July 26, 2021

وتأتي هذه الزيارة بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة بين البلدين يوم الجمعة في واشنطن، وتركزت المباحثات حول وجود القوات الأمريكية في العراق وعلاقات البلدين على مختلف الأصعدة.

ومن المنتظر أن يعلن الكاظمي وبايدن سحب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بنهاية العام الجاري، وفق وسائل إعلام غربية.

ومنذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة "داعش"، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالعراق نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2020، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، من البلاد، وذلك بعد يومين من ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وتضغط قوى سياسية مقربة من طهران باتجاه مغادرة القوات الأمريكية للبلاد. كما تتعرض المصالح الأمريكية لهجمات متكررة في العراق؛ تتهم واشنطن فصائل شيعية مرتبطة بطهران بالوقوف وراءها.