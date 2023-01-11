قبيل سفره لألمانيا.. ‏السوداني: لا يمكن لأي حكومة إجبار المهاجرين على العودة

شفق نيوز/ أفصح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، عن ملفات زيارته إلى ألمانياً التي يتوجه لها الاسبوع المقبل، مشيراً الى ان اية حكومة لا يمكنها إجبار المهاجرين على العودة.

وقال السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "زيارتي الرسمية إلى ألمانيا تعد تأكيداً على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين بغداد وبرلين"، موضحاً ان "برنامج حكومتنا يركز على تعزيز الحكم الرشيد واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مكافحة الفساد".

ولفت البيان الى ان "الخبرة الألمانية تعتبر ذات فائدة كبيرة لنا في دعم هيئة النزاهة وتطوير الإجراءات والاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الفساد"، مشيراً الى ان "الحكومة العراقية تهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية مع ألمانيا والارتقاء بها إلى مستوى يتناسب مع العلاقات الثنائية بين البلدين".

وقال السوداني وفقاً للبيان، "لا يمكن لأي حكومة إجبار المهاجرين على العودة، وسنقترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد الطريق للعودة الطوعية للعراقيين".

وتابع، "سنعمل أيضا عن كثب مع ألمانيا بشأن القضايا الحساسة مثل عمليات الترحيل ونفحص بدقة كل حالة وفقًا للقانون والاتفاقيات بين البلدين".

ولفت الى ان "برلين ساهمت بنحو 3.4 مليارات دولار في جهود التنمية وإعادة الإعمار في العراق"، مبينا ان "الوكالة ألمانيا للتعاون الدولي ساعدت أكثر من 37000 عراقي في الحصول على وظائف أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة بينهم 30 في المائة من النساء".

واكد السوداني ان "شركة سيمنز تعمل على توفير الكهرباء لنحو 23 مليون عراقي من خلال 13 محطة كهرباء في جميع أنحاء البلاد"، مضيفاً ان "محطات الطاقة هذه هي حجر الزاوية لإعادة إعمار العراق لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية للبلاد".