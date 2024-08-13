قبيل زيارته للمنطقة.. بلينكن يبلغ السوداني مسؤولية العراق في حماية المستشارين العسكريين من أية هجمات

شفق نيوز/ هاتف وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية أن بلينكن ناقش هاتفيا مع رئيس وزراء العراق تعزيز الاستقرار في المنطقة وتجنب التصعيد

كما أكد بلينكن مسؤولية العراق في حماية مستشارين عسكريين للتحالف من أية هجمات.

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط اليوم وهو يخطط لزيارة قطر ومصر و"إسرائيل".

وتأتي الزيارة مع توتر تشهده المنطقة التي تترقب هجوماً أيرانياً مزدوجاً مع حزب الله اللبناني على اسرائيل، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل فؤاد شكر القيادي البارز في حزب الله خلال قصف جوي في ضاحية بيروت الجنوبية.