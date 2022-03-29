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قبيل جلسة الأربعاء.. إشراقة كانون تجتمع مع نواب مستقلين

Category: سیاسة

Date: 2022-03-29T18:20:16+0000
قبيل جلسة الأربعاء.. إشراقة كانون تجتمع مع نواب مستقلين

شفق نيوز/ عقدت كتلة اشراقة كانون، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مع نواب مستقلين قبيل جلسة يوم غد الأربعاء المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، إن "كتلة اشراقة كانون اجتمعت بحضور النائب باسم خشان وهادي السلامي ومصطفى جبار سند وحسين عرب وعدد من نواب الإطار التنسيقي الشيعي لتوحيد المواقف من جلسة يوم غد الاربعاء المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

وعقد مجلس النواب العراقي يوم السبت الماضي 26 آذار/ مارس الجاري، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى أن الإطار التنسيقي وكتل ونواب آخرين كسروا نصاب الجلسة بعدم حضورها، ما دعا هيئة رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء 30 آذار/ مارس الجاري لانتخاب الرئيس.

ووفقاً للمعطيات فإن الإطار والقوى والنواب التي قاطعت جلسة السبت ما زالت على موقفها الرافضة لحضور جلسة الغد، ولم يتبين ما إذا غيّر بعضهم رأيه أو انضم إليهم نواب جدد.

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