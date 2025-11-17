قبيل الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.. الإطار التنسيقي يجتمع لمناقشة تشكيل الحكومة

شفق نيوز- بغداد

عقد الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك قبيل الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات التشريعية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قادة الإطار التنسيقي اجتمعوا في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة مرحلة ما بعد انتخابات مجلس النواب".

وأشارت إلى أن المجتمعين سيناقشون "رسم خارطة طريق تشكيل الحكومة الجديدة بشكل توافقي".

وفي وقت سابق اليوم، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنها ستعلن مساء اليوم عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي.