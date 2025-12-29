قبيل التصويت.. دولة القانون تتمسك بمرشحها لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان

شفق نيوز- بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الازيرجاوي، يوم الاثنين، تمسك الائتلاف بمرشحهم لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، ياسر المالكي، فيما نفى انسحابه من الترشح.

وقال الازيرجاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس كتلة دولة القانون ياسر المالكي هو مرشح الكتلة لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب"، مبيناً أن "الحديث عن انسحاب أو تراجع المالكي عن الترشيح غير صحيح".

وأضاف أن "هناك دعماً وتأييداً من قبل بعض الكتل الإطار التنسيقي إضافة إلى كتل سياسية أخرى في المجلس السياسي الوطني والكتل الكوردية، على دعم المالكي لتولي منصب النائب الأول لرئيس البرلمان".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشف مصدر مطلع، عن توصل قوى الإطار التنسيقي إلى اتفاق على ترشيح محافظ بابل الحالي، عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوى الإطار التنسيقي حسمت موقفها بالاتفاق على ترشيح عدنان فيحان لتولي منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، ضمن التفاهمات السياسية الجارية".

وأضاف أن "حركة عصائب أهل الحق، وفي حال انتقال فيحان إلى منصبه الجديد، سترشح علي تركي لتولي منصب محافظ بابل بديلاً عنه".

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع آخر، للوكالة، بـ"اتفاق كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية خلال اجتماعها في مبنى مجلس النواب على ترشيح شاخوان عبد الله بشكل رسمي لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وذلك ضمن التوافقات السياسية الجارية داخل البرلمان".

وانطلقت اليوم الاثنين جلسة البرلمان العراقي الجديد الأولى بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 292 عضوا من أعضاء المجلس، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، في البرلمان.

وقال المراسل، إن النواب الحاضرين أدوا اليمين الدستورية باللغتين العربية والكوردية وهي اللغتين الرسميتين في البلاد.

باشر رئيس السن النائب عامر الفايز، بفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.

وبعد أداء اليمين الدستورية مباشرة شرع الفايز بالإجراءات لانتخاب الرئيس الجديد للبرلمان حيث يتنافس كل من: عامر عبد الجبار سالم العيساوي وهيبت الحلبوسي على هذا المنصب.

وأكد الفايز في كلمة القاها، أن المادة الـ 55 من الدستور تنص على انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالجلسة الأولى ولا توجد جلسة مفتوحة.

وتتكون رئاسة مجلس النواب من رئيس ونائبين أول وثانٍ، حيث يتولون إدارة الجلسات التشريعية وتنظيم أعمال المجلس، وبحسب التقاليد السياسية المتبعة بعد عام 2003، يُخصص منصب رئيس البرلمان للمكون السني، والنائب الأول للمكون الشيعي، والنائب الثاني للمكون الكوردي.