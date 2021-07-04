سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قبيلة عراقية تهدد بإغلاق القنصلية الفرنسية في ذي قار

Category: سیاسة

Date: 2021-07-04T18:06:25+0000
قبيلة عراقية تهدد بإغلاق القنصلية الفرنسية في ذي قار

شفق نيوز/ هددت قبيلة عراقية، الأحد، بإغلاق القنصلية الفرنسية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار احتجاجاً على "إساءة" القنصل لها.

وقال شيخ عام عشائر الحسينات بمحافظة ذي قار، قيصر ال عجيل الحسيناوي، لوكالة شفق نيوز، إن "القنصل الفرنسي، عادل الكنزاوي، يمارس دور القوات المحتلة بتفكيك اللحمة العشائرية بالمحافظة، ولاسيما مع قبيلة الحسينات".

وأضاف أن "القنصل اتهم في أكثر من مجلس بعدم وجود أصل لقبيلة الحسينات وأنها مجرد تجمع"، معتبراً بأن "القنصل الكنزاوي تجاوز كل الحدود المسموحة لعمله بالمحافظة وتدخل في شأن لا يعنيه إطلاقا".

ولفت الحسيناوي، إلى ان أفراد قبيلته ما يزالون في اجتماع مستمر لاتخاذ الخطوات اللازمة والتي ستبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة، وأبرزها التظاهر أمام مبنى القنصلية الفرنسية وإغلاقها، لعدم تقديم القنصل اعتذاراً للقبيلة.

وأردف بأن القبيلة ستسعى كذلك للقاء السفير الفرنسي ببغداد ونقل الشكوى للحكومة الفرنسية ضد القنصل.

related

عبد الغني الاسدي يباشر مهامه محافظا لذي قار من قاعدة عسكرية

Date: 2021-02-27 14:28:57
عبد الغني الاسدي يباشر مهامه محافظا لذي قار من قاعدة عسكرية

محتجو "الحبوبي" يؤشرون تصعيداً "غير مسؤول" ويهددون بهذا

Date: 2021-01-12 17:47:42
محتجو "الحبوبي" يؤشرون تصعيداً "غير مسؤول" ويهددون بهذا

فيديو.. الكاظمي: الناصرية تتعرض لفتنة ورئيس الجمهورية "مهموم"

Date: 2020-11-29 16:13:22
فيديو.. الكاظمي: الناصرية تتعرض لفتنة ورئيس الجمهورية "مهموم"

فرنسا تدخل على خط أزمة "مصلح" وتبدي قلقها ازاء الوضع بالعراق

Date: 2021-05-29 05:40:18
فرنسا تدخل على خط أزمة "مصلح" وتبدي قلقها ازاء الوضع بالعراق

"العجز" يدفع مسؤولاً للاستقالة في ذي قار

Date: 2020-07-28 13:39:10
"العجز" يدفع مسؤولاً للاستقالة في ذي قار

مصدر: الأسدي يتسلم مهام عمله محافظا لذي قار وجهتان تدعمانه

Date: 2021-02-27 11:40:59
مصدر: الأسدي يتسلم مهام عمله محافظا لذي قار وجهتان تدعمانه

فرنسا ترد على اتهام العراق بإجراء محاكمات "غير عادلة" لمواطنيها الدواعش

Date: 2019-08-13 21:07:51
فرنسا ترد على اتهام العراق بإجراء محاكمات "غير عادلة" لمواطنيها الدواعش

جواب "استفزازي" يطيح بمدير بلدية سيد دخيل في ذي قار

Date: 2021-03-08 13:23:25
جواب "استفزازي" يطيح بمدير بلدية سيد دخيل في ذي قار