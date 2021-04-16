قبيلة تطالب رئيس البرلمان بالاعتذار: الحلبوسي مطلوب عشائرياً

شفق نيوز/ طالبت قبيلة البو عيسى في محافظة الأنبار غربي العراق، الجمعة، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتقديم اعتذار عن "تجاوز" على أحد النواب من أفراد القبيلة، معتبرة أن النائب هيبت الحلبوسي بات مطلوباً عشائريا.

جاء ذلك في بيان للقبيلة صدر بعد اجتماع بين زعمائها ووجهائها في الأنبار.

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن مشادة كلامية وقعت بين النائبين هيبت الحلبوسي وفالح العيساوي خلال اجتماع لحزب "تقدم العراق" في بيت زعيم الحزب محمد الحلبوسي في بغداد.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع انعقد بحضور 80 مرشحاً عن الحزب للانتخابات البرلمانية المبكرة، مبينا أن سبب المشادة يعود إلى خلافات حول الترشيح لبعض الدوائر الانتخابية.

وقالت قبيلة البو عيسى في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم مناقشة التجاوز الحاصل على النائب فالح العيساوي من قبل النائب هيبت الحلبوسي وكل ما جرى بينهم عندما كانوا بضيافة محمد الحلبوسي في مقره في العاصمة بغداد".

وأضافت أن "ما حدث يعد تجاوزا على عموم قبيلة البوعيسى من قبل هيب الحلبوسي وأشقائه".

وأشارت القبيلة إلى أن "على محمد الحلبوسي أن يقدم اعتذاره لقبيلة البوعيسى، ويقسم بأن ليس له علاقة بهذا الأمر، كون القضية حدثت في منزله".

وأردفت بأن "على محمد الحلبوسي وقبيلة الحلابسة أن تظهر أمام الإعلام وتتبرأ من هيبت الحلبوسي على هذا الإعتداء الجبان".

وتابعت، "فيما يخص هيبت الحلبوسي وأخوانه فأنهم يعدون مطلوبين عشائرياً لقبيلة البوعيسى وتغلق كافة المكاتب التابعة له في قضاء العامرية".