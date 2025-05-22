قبل 5 أشهر على الانتخابات.. انشقاق في صفوف الخنجر لصالح الحلبوسي

شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية في محافظة كركوك، يوم الخميس، عن انشقاق عضو مجلس المحافظة سلوى المفرجي، عن حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر، وانضمامها إلى حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، تمهيداً لترشحها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وابلغت المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "المفرجي التي فازت بعضوية المجلس ضمن قائمة التحالف العربي المرتبط بخميس الخنجر، أعلنت انضمامها رسمياً إلى "تقدم"، وذلك ضمن إعادة تموضع سياسي تشهده الساحة العراقية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية".

وأضافت أن "المفرجي تُعد من الشخصيات النسوية البارزة في كركوك، وكانت قد قاطعت عدداً من جلسات المجلس السابقة في ظل خلافات داخلية حول تمثيل المكون العربي وسياسات التحالف".

ويأتي هذا التحول في سياق متغيرات أوسع تشهدها التحالفات السياسية في المحافظات المختلطة، لا سيما كركوك، التي تشهد منافسة محتدمة بين القوى العربية والكوردية والتركمانية قبيل الانتخابات المقبلة.