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قبل يوم من عقد جلسة برلمانية.. كتل خرسانية تطوق الخضراء (صور)

Category: سیاسة

Date: 2022-09-26T20:43:34+0000
قبل يوم من عقد جلسة برلمانية.. كتل خرسانية تطوق الخضراء (صور)

شفق نيوز / عززت السلطات الأمنية العراقية، مساء الاثنين، من تحصين المنطقة الخضراء الحكومية، بكتل خرسانية إضافية، وذلك قبل ساعات على استئناف عمل البرلمان وعقد جلسة نيابية.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "تعزيزات من الكتل الكونكريتية جرى صفها أمام بوابة التشريع والتخطيط المؤدية إلى المنطقة الخضراء"، لافتاً إلى أن "إغلاق بوابة وزارة التخطيط بالكامل".

وأضاف أن "وضع الكتل بشكل طولي عند بوابة التخطيط يعني خروج هذا المدخل عن الخدمة بدءاً من يوم غد"، مشيراً إلى احتمالية "المباشرة غداً بإجراء مشابه عند بوابة الجسر المعلق".

ويأتي ذلك، بالتزامن مع إمكانية عقد جلسة نيابية، أعلن عنها اليوم بشكل رسمي من قبل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ظهر الأربعاء، بجدول أعمال تضمن التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه، إضافة إلى انتخاب النائب الأول للرئيس.

وكان الإطار التنسيقي الشيعي رحب اليوم الاثنين، بقرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استئناف عمل البرلمان وتحديد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة، فيما دعا القوى الكوردستانية، إلى "حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية"، مرحباً في الوقت نفسه بـ"مشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة".

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