سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قبل يوم من بدء الجلسة.. الكتل السياسية تواصل خلافها بشأن قانون المحكمة الاتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-17T18:41:25+0000
قبل يوم من بدء الجلسة.. الكتل السياسية تواصل خلافها بشأن قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز / أكدت كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق نهائي لحسم تمرير قانون المحكمة الاتحادية.

ويستكمل مجلس النواب جلسته غدا الخميس، على أمل توصل القوى السياسية إلى صيغة اتفاق نهائية على المواد الثلاث المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية العليا، التي نجح خلال جلسات سابقة في تمرير 21 مادة منه.

وعن هذه الخلافات، أكد النائب عن الكتلة، شيروان الدوبرداني، لوكالة شفق نيوز، أن "لا اتفاق نهائيا بين الكتل السياسية حتى اللحظة، لحسم قانون المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى إن "التصويت على القانون يتطلب الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وأضاف أن "الخلافات على آلية تصويت مجلس المحكمة، ودور فقهاء الشريعة والخبراء، وتحديد عددهم، لا تزال مستمرة ولم تحسم"، لافتا إلى وجود "إصرار من بعض الكتل السياسية على تعديل قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005".

related

مقترح برلماني بالتصويت على المحكمة الاتحادية والموازنة بـ"سلة واحدة"

Date: 2021-03-17 11:53:19
مقترح برلماني بالتصويت على المحكمة الاتحادية والموازنة بـ"سلة واحدة"

البرلمان يستكمل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-06 18:36:27
البرلمان يستكمل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

البرلمان بشأن المحكمة الاتحادية: نسعى إلى تشريع القانون في اقرب وقت

Date: 2020-12-05 15:24:10
البرلمان بشأن المحكمة الاتحادية: نسعى إلى تشريع القانون في اقرب وقت

البرلمان يفشل في تمرير قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-08 18:53:51
البرلمان يفشل في تمرير قانون المحكمة الاتحادية

الخلاف السياسي يعطّل قانون المحكمة الاتحادية وتوافق نيابي على تعديله

Date: 2020-12-05 17:33:14
الخلاف السياسي يعطّل قانون المحكمة الاتحادية وتوافق نيابي على تعديله

البرلمان يؤكد المضي بتشريع قانون يمثل "أهم عقبة" تواجه الانتخابات المبكرة

Date: 2021-03-11 12:24:37
البرلمان يؤكد المضي بتشريع قانون يمثل "أهم عقبة" تواجه الانتخابات المبكرة

البرلمان العراقي "يخرق" الدستور بشأن قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-16 20:22:08
البرلمان العراقي "يخرق" الدستور بشأن قانون المحكمة الاتحادية

البرلمان يفشل مجدداً في تمرير قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-16 21:01:33
البرلمان يفشل مجدداً في تمرير قانون المحكمة الاتحادية