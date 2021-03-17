قبل يوم من بدء الجلسة.. الكتل السياسية تواصل خلافها بشأن قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز / أكدت كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق نهائي لحسم تمرير قانون المحكمة الاتحادية.

ويستكمل مجلس النواب جلسته غدا الخميس، على أمل توصل القوى السياسية إلى صيغة اتفاق نهائية على المواد الثلاث المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية العليا، التي نجح خلال جلسات سابقة في تمرير 21 مادة منه.

وعن هذه الخلافات، أكد النائب عن الكتلة، شيروان الدوبرداني، لوكالة شفق نيوز، أن "لا اتفاق نهائيا بين الكتل السياسية حتى اللحظة، لحسم قانون المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى إن "التصويت على القانون يتطلب الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وأضاف أن "الخلافات على آلية تصويت مجلس المحكمة، ودور فقهاء الشريعة والخبراء، وتحديد عددهم، لا تزال مستمرة ولم تحسم"، لافتا إلى وجود "إصرار من بعض الكتل السياسية على تعديل قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005".