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قبل مشاركته في القمة السعودية.. الكاظمي إلى ايران خلال ساعات

Category: سیاسة

Date: 2022-06-25T08:51:39+0000
قبل مشاركته في القمة السعودية.. الكاظمي إلى ايران خلال ساعات

كشف مصدر سياسي مطلع، يوم السبت، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي سيزور إيران قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي سيزور إيران الليلة أو صباح يوم غد السبت، قبل مشاركته في القمة التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذه الزيارة وتوقيتها.

وكان الديوان الملكي السعودي قد اعلن في وقت سابق، ان الرئيس الامريكي جو بايدن سيزور السعودية منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل للقاء ولي العهد محمد بن سلمان، كما يتضمن جدول الزيارة اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الاردن عبد الله بن الحسين.

وأمس الجمعة، جمع عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي تواقيع طالبوا فيها الكاظمي بعدم التوقيع على اي اتفاقية او معاهدة خلال حضوره اجتماع السعودية بحضور الرئيس الاميركي.

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