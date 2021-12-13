قبل جلسة المحكمة الاتحادية.. تعليق من محامي تحالف الفتح حول دعوى إلغاء الانتخابات

شفق نيوز/ علق محامي تحالف الفتح محمد الساعدي، المكلف بقضية الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، يوم الاثنين، على جلسة المحكمة الاتحادية المخصصة للنظر بهذا الدعوى.

وقال الساعدي، لوكالة شفق نيوز، ان "الطعون أمام المحكمة الاتحادية شملت تقديم العقد المبرم بين مفوضية الانتخابات والشركة الفاحصة كدليل صادر من جهة فنية معتمدة ليتم الطعن بالنتائج من خلال التزوير".

وبين ان "المحكمة بصدد جمع كافة الادلة والوثائق ليتسنى لها دراستها وأخذ جميع مدياتها بالاطلاع على كل جوانب القضية".

وختم محامي تحالف الفتح "اننا نرجح ان تؤجل المحكمة الاتحادية بجلستها هذا اليوم البت بالدعوى المقامة أمامها من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري".