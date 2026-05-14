قبل جلسة التصويت.. العيداني يتحالف مع "الأساس" ويرشح المندلاوي لوزارة الاتصالات

شفق نيوز– البصرة

كشفت وثيقة صادرة عن حزب "استمرار" بزعامة محافظ البصرة أسعد العيداني، وموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف علي الزيدي، عن إعلان الحزب الدخول في تحالف رسمي جديد مع "تحالف الأساس".

وبحسب الوثيقة، الموقعة من العيداني بصفته رئيس حزب "استمرار" وأمينه العام، فإن الموقعين أكدوا أنهم "غير معنيين" بمرشحي "تحالف تصميم" و"تجمع أجيال" و"أبشر يا عراق".

وتقول مصادر سياسية، إن المرشح الذي جرى رفضه لمنصب وزارة الاتصالات هو النائب مصطفى سند، دون صدور تأكيد رسمي بذلك.

وتضمنت الوثيقة ترشيح محسن علي أكبر المندلاوي، لتولي منصب وزير الاتصالات ضمن الكابينة الحكومية، في إطار التحالف الجديد.

ووقّع على الوثيقة كل من جهاد صدام الصياد، زينب فالح التميمي، سوزان السعد، وعقيل إبراهيم الخالدي، بحسب ما ورد فيها.

وتظهر أرقام المقاعد النيابية أن "تحالف تصميم" يمتلك 6 مقاعد في مجلس النواب العراقي، وتحالف "الأساس العراقي" 8 مقاعد، و"تجمع أجيال" مقعداً واحداً، و"أبشر يا عراق" 4 مقاعد.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي مساء اليوم الخميس، على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.