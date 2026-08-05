قبل انتهاء المهلة وزيارة الزيدي.. "المقاومة الإسلامية" تكثف اجتماعاتها بشأن القصف السعودي

شفق نيوز- بغداد

كشفت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، أن فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق" تكثف من اجتماعاتها لحسم موقفها من الرد على القصف السعودي الذي استهدف الحشد الشعبي الشهر الماضي، وذلك قبيل انتهاء المهلة غداً الخميس، وزيارة رئيس الوزراء علي الزيدي المقررة للرياض.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الفصائل المسلحة لديها الجدية في الرد العسكري على السعودية لكن هناك ضغوطات عالية المستوى سياسية وحكومية على الفصائل من أجل منعها من أي رد عسكري على السعودية مع قرب انتهاء المهلة".

وأشارت إلى أن "الفصائل المسلحة حتى الساعة لم تحسم أمرها بشأن الرد من عدمه في ظل الاجتماعات والضغوطات والحراك للضغط على الفصائل خاصة مع قرب موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت في 29 تموز/ يوليو الماضي، أن ما لا يقل عن 20 عنصراً من الحشد لقوا حتفهم، وأُصيب 32 آخرون، جراء هجمات شنّتها طائرات مقاتلة أميركية وسعودية استهدفت مقرات للحشد الرسمية في عدد من المحافظات العراقية.

وعلى إثر ذلك، نددت القوى السياسية والفصائل المسلحة في العراق بالقصف المشترك الذي شنته القوات السعودية والأميركية.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد عقدت اجتماع "عن بُعد" في 29 تموز/ يوليو الماضي، لبحث الرد على القصف "الأميركي - السعودي".

وقالت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع عقد عن بعد تجنباً لعقد لقاء مباشر خشية تعرضه للاستهداف، في أعقاب الضربات التي استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي.

وأضافت أن الاجتماع ناقش خيارات الرد على الضربات التي نُسبت إلى الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك إمكانية تنفيذ رد عسكري أو الامتناع عنه.

ويوم أمس الأول الاثنين، كشف مصدر مطلع أن رئيس الحكومة علي الزيدي، سيزور السعودية الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الايام الماضية شهدت اتصالات من قبل أطراف دولية واقليمية وسياسية داخلية، من أجل ترطيب الأجواء ما بين بغداد والرياض ونجحت تلك الاطراف بذلك".

وأضاف أنه "على إثر الوساطات، تقرر أن تجرى زيارة الزيدي المؤجلة للسعودية، الأسبوع المقبل، وسيتم خلالها الاتفاق على ملفات امنية واقتصادية واستثمارات".

وكان الزيدي قد ألغى زيارته إلى السعودية، التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي، أي بعد يوم من توجيه الضربات السعودية الأميركية للحشد الشعبي.