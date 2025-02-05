قبل السبت.. طاولة مستديرة للإطار التنسيقي لبحث "تحديات" وحسم ملف الحكيم

شفق نيوز/ كشفت مصادر في الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، يوم الأربعاء، عن عقد اجتماع "مهم" لقيادات الإطار سيُعقد في الساعات المقبلة أو غداً، لبحث التحديات الحالية والمستقبلية، وكذلك إنهاء مقاطعة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "اجتماعاً مهماً قد يعقد الليلة أو غداً الخميس لزعماء الإطار يحضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة وبحث آلية إنهاء تعليق مشاركة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم لجلسات الإطار وائتلاف إدارة الدولة، إلى جانب مناقشة إعادة تنظيم الإطار التنسيقي لمواجهة التحديات المستقبلية".

وأوضحت المصادر أن "الاجتماع سيعقد قبيل الاجتماع الطارئ لائتلاف إدارة الدولة المقرر السبت المقبل".

وبشأن اجتماع إدارة الدولة، ذكرت المصادر أنه "سيناقش التفاهمات السياسية إزاء جملة من الملفات والقضايا المهمة من بينها الوجود الأميركي وجدولة انسحابه من العراق، والتحولات المحورية في المنطقة والتفاهمات الدولية على حكومة أحمد الشرع في سوريا، إلى جانب الملف الدور المحوري الذي من المفترض أن يلعبه العراق في حلحلة ملفات إقليمية".

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي السبت المقبل الموافق 8 شباط/ فبراير الجاري.

وأوضح بيان صادر عن مكتب السوداني، أن دعوة الأخير إلى عقد ذلك الاجتماع تهدف "لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني".

وعقب دعوة السوداني، حثّ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، القوى السياسية على عقد اجتماع طارئ في إطار ائتلاف إدارة الدولة.

وقال المشهداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من باب المسؤولية الوطنية وتداعيات المشهد السياسي، ندعو القوى السياسية أولاً، وأعضاء ائتلاف إدارة الدولة كافة، إلى اجتماع موسع وطارئ، لبحث التحديات التي تواجه العراق وصولاً إلى توحيد الرؤية الوطنية وإنهاء الخلافات السياسية التي ظهرت مؤخراً".

وكان ائتلاف إدارة الدولة قد دعا إلى عقد اجتماع طارئ السبت المقبل، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد للتداول بمجموعة قضايا "مهمة".

أخبر بذلك، مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، وبين أن على رأس هذه القضايا التصعيد الاخير ضد المحكمة الاتحادية بعد إصدارها الأمر الولائي الخاصة بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة.

وعلّق تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، حضوره في الاجتماعات الأسبوعية لقوى الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، تعبيراً عن "امتعاضه" من إقصاء ممثلي تياره في المناصب الحكومية والحكومات المحلية.

وكشف مصدر في تيار الحكمة لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الثلاثاء، أن "عمار الحكيم لم يحضر اجتماعات الإطار التنسيقي، كتعبير عن امتعاضه من تعامل قيادات الإطار مع ممثلي الحكمة في المناصب الحكومية، بعد إقالة محافظ ذي قار والتلويح بإقالة محافظ النجف، واليوم إقالة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات".

ولفت المصدر إلى أن "انشقاق الحكيم من الإطار التنسيقي هو قرار حصري بيد الحكيم شخصياً وبشكل مباشر، وهو أمر غير مستبعد".

يأتي ذلك بعد موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، على إنهاء تكليف رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، بناءً على طلبه وتكليف محمد عبد الله عبد الأمير بدلاً عنه.

ومساء أمس أيضاً، صوّت مجلس محافظة ذي قار، بالأغلبية المطلقة على اختيار "نصيف جاسم محمد" قائممقاماً لقضاء الفهود بدلاً من "زكي حسون" من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.

وفي 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، صوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، من تيار الحكمة بزعامة الحكيم.