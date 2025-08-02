قبل التصويت.. النسخة الأخيرة من قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق

شفق نيوز– بغداد

تنشر وكالة شفق نيوز نسخة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، المعدة للتصويت خلال جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الأحد الثاني من آب/أغسطس المقبل.

وكانت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قد اتهمت، في وقت سابق ،مجلس النواب بـ "التعمد" بعدم نشر مشروع القانون، الذي تم إدراجه على جدول أعمال الجلسة لمناقشته.

من جهتها، أصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية بياناً أكدت فيه أن مشروع القانون، بعد إجراء تعديلات وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ الموافقات اللازمة، لا يحد من حق التظاهر السلمي، بل يعززه ويضمن عدم تدخل الجهات الحكومية أو الأمنية في حرية التعبير.

وشددت اللجنة على أن حرية التعبير والتظاهر السلمي مكفولة دستورياً وفق المادة 38 من الدستور العراقي، مشيرة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى حماية هذه الحقوق وتعزيزها بما يتوافق مع المعايير الدستورية.