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إقبال على مراكز التصويت الخاص في كركوك وديالى وصلاح الدين وسط إجراءات مشددة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-08T06:09:37+0000
إقبال على مراكز التصويت الخاص في كركوك وديالى وصلاح الدين وسط إجراءات مشددة

شفق نيوز/ شهدت مراكز الاقتراع في كركوك وديالى وصلاح الدين، يوم الجمعية، انسيابية جيدة لعملية التصويت الخاص وسط إجراءات مشددة في عموم المناطق ومراكز الاقتراع.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز في كلتا المحافظتين إن قوات الأمن بمختلف صنوفها والجيش تتوافد بشكل كثيف للإدلاء بأصواتهم على مراكز الاقتراع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في ديالى إنه تم افتتاح ٣٨ مركزاً للتصويت الخاص، اثنان منها للنازحين و٣٦ أخرى للجيش والشرطة والبالغ عددهم أكثر من ٤٣ الف عنصر مشمول بالاقتراع.

ولفت إلى أن عملية التصويت تسير بشكل منتظم دون أي معوقات حتى الآن.

كذلك الأمر بالنسبة لمحافظة كركوك، التي وضعت خطة أمنية مشددة لحماية مراكز الاقتراع.

وقال مراسلنا في كركوك إن عدد 25 مركزاً خاصاً للاقتراع الخاص فتحت منذ ساعات الصباح الأولى، وتجري العملية بانسيابية.

وعلى صعيد مواز، أفاد مكتب صلاح الدين الانتخابي، بوجود توافد كثيف للناخبين على مراكز الاقتراع في عموم المحافظة.

وقال مدير المكتب حامد الغنام لوكالة شفق نيوز، إن عملية التصويت الخاص تسير بانسيابية عالية وإجراءات تنسيقية محكمة بين المفوضية والسلطات الأمنية.

وبين أن عدد المشمولين بالتصويت الخاص أكثر من ٥٠ الف عنصر امني توزعوا في ٣٠ مركز اقتراع.

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