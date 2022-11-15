قاآني يوصي الإطار بـ"عدم الإقصاء".. والسوداني: لا نية لدى الكتل السياسية لإبعاد "الصدريين"

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أن الكتل السياسية ليس لديها نية لإبعاد مسؤوليّ التيار الصدري عن مناصبهم الحكومية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال لقاء قاآني برئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومن ثم بقيادات الإطار التنسيقي، طلب قاآني عدم إقصاء الصدريين عن مناصبهم في الدولة، تجنباً لاستفزازهم".

وأشار إلى أن "السوداني أكد لقاآني عدم وجود هكذا نية لديه او لدى الكتل السياسية بهذا الاتجاه".

وأضاف المصدر "قاآني أبلغ السوداني أيضاً بتخفيف خطوات إقصاء المسؤولين الحكوميين التابعين لتيار الحكومة بزعامة عمار الحكيم، وكذلك التابعين لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي".

وفي وقت سابق اليوم وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة أجرى فيها عدة اجتماعات كان أبرزها مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن قاآني عقد فور وصوله صباح اليوم اجتماعاً مع رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء أكد خلالهما على دعم طهران للحكومة الاتحادية الجديدة، مبينا أن قائد فيلق القدس ناقش مع رشيد والسوداني عدداً من الملفات المشتركة الأمنية.

وأضاف أن قاآني عقد، ظهر اليوم ايضا، اجتماعاً مع عدد من قادة الإطار التنسيقي، والفصائل المسلحة الشيعية، وبحث خلال الاجتماع التطورات على الساحة السياسية العراقية.