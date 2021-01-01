قاآني يلمح لانتقام داخل امريكا.. والفياض يؤكد: العراق مدين لسليماني

شفق نيوز/ أكد قائد "فيلق القدس" الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، اليوم الجمعة، في مراسم الذكرى الأولى لاغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية في بغداد، أن "مسار فيلق القدس والمقاومة لن يتغير بالأعمال المشيطنة لأميركا"، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني.

ولمّح قاآني إلى احتمال القيام بهجمات من داخل الأراضي الأميركية، رداً على الاغتيال مخاطباً الإدارة الأميركية "يمكن أن يكون هناك أناس من داخل بيتكم يردون على جريمتكم هذه".

وشارك في مراسم الذكرى الأولى لاغتيال سليماني في طهران كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين ووفود أجنبية.

وفي كلمة له في المراسم بطهران، أشاد رئيس هيئة الحشد العراقية فالح الفياض بسليماني، ونائبه أبومهدي المهندس الذي اغتيل برفقته في الغارة الأميركية، قائلا "نحن أصحاب العزاء في القائد قاسم سليماني فضيفنا المغدور استشهد على أرض العراق".

وأكد الفياض أن العراق "مدين" لسليماني، معتبرا أن "الشعب العراقي استعاد وعيه ليدرك حجم المؤامرة" بعد اغتيال سليماني والمهندس.

واتهم رئيس هيئة الحشد جهات عراقية ببيع نفسها "للعدو"، قائلا إنه "لا يمكن للعراق أن ينسى من باع نفسه للعدو".