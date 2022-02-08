قاآني يلتقي الصدر في "الحنانة"

شفق نيوز/ أفاد المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأن الأخير استقبل في مقر إقامته بالحنانة في النجف، يوم الثلاثاء، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني.

جاء ذلك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه ثالث زيارة يقوم بها قاآني للعراق منذ الشهر الماضي في مسعى لردم الفجوة بين القوى الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.