قاآني يعتمد "السرية" في اجتماعاته مع الإطار لضمان "النجاح" بترتيب البيت الشيعي

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع على مجريات الأحداث داخل اروقة المكاتب السياسية لقيادات قوى الإطار التنسيقي عن تواصل الاجتماعات البينية بحضور رئيس فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني للبحث عن حلول ناجعة تسهم في إنهاء الخلاف الشيعي - الشيعي وتمهد لتشكيل حكومة تحضى بمقبولية كل الأطراف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، ان "اجتماع قيادات الإطار التنسيقي مع (قاآني) مستمرة للوصول الى تفاهمات تنهي الخلاف بين القوى الشيعية (الإطار والصدر) في شكل نهائي"، لافتا الى أن "الاجتماعات تتم في سرية تامة لضمان نجاح ما تم الاتفاق عليه واعادة ترتيب البيت الشيعي من جديد من دون تشويش إعلامي".

من جانبه؛ قال المتحدث بأسم دولة القانون بهاء الدين النوري وخلال حديثه مع وكالة شفق نيوز؛ ان اجتماعات قيادات الإطار التنسيقي فيما بينها مستمرة رغم توقف المفاوضات التفاهمية مع كل الاطراف الاخرى من خارج البيت الشيعي"

واضاف "الإطار لم يغلق أبواب الحوار والتفاهم مع الجميع بما فيها التيار الصدري ونأمل أن تثمر الحوارات عن تفاهمات حقيقية تطبق فعليا على أرض الواقع".

وعن مقاطعة الإطار جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية اليوم قال إن "الاطار اعلن عن مقاطعة الجلسة ليس اعتراضا على مرشح الديمقراطي (هوشيار زيباري) وانما لاسباب عدة من بينها ضبابية المشهد برمته ومن بينها عدم حسم التفاهمات بين القوى السياسية الى جانب عدم حسم تسمية الكتلة الأكبر فضلا عن أسباب أخرى، ونأمل ان تحل جميع الخلافات ونذهب باتجاه تشكيل حكومة قوية تلبي طموح الشارع".

وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، عقد مساء أمس الأحد (6 شباط الحالي)، اجتماعا مع قادة الإطار التنسيقي، التي تضم قوى شيعية مقربة من طهران.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يعقد في منزل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي في بغداد.

ويبحث الاجتماع- بحسب المصدر- التطورات السياسية الجارية في العراق، من اختيار رئيس للجمهورية والحكومة المقبلة.

وأعلنت أغلب الكتل البرلمانية عدم المشاركة بجلسة البرلمان العراقي ليوم غد الاثنين، والمخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، بسبب عدم التوافق على مرشح محدد.

يأتي ذلك في وقت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراق، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.