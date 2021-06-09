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قاآني يصل إلى بغداد ومصدر يكشف الهدف من زيارته

Category: سیاسة

Date: 2021-06-09T09:17:23+0000
قاآني يصل إلى بغداد ومصدر يكشف الهدف من زيارته

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الاربعاء، بوصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني الى العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قاآني سيعقد اجتماعات موسعة مع أطراف حكومية وسياسية وفصائل شيعية مسلحة لغرض بحث الاوضاع على الساحة العراقية، خصوصاً التصعيد الاخير بين الحكومة والفصائل".

وشهدت بغداد، توترا أمنيا، عقب اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار، قاسم مصلح والذي اطلق سراحه اليوم الاربعاء، لعدم كفاية الادلة.

وعقب تلك العملية طوقت أربعة ألوية من الحشد الشعبي مدججة بالسلاح المنطقة الخضراء ومقاراً حكومية منها منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وطالبت بإخلاء سبيل مصلح، قبل أن يتم احتواء التوتر بعد تسوية تمت بين قيادات سياسية بارزة، وبدور مباشر من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي والذي يحظى بتأثير وسط الفصائل الشيعية وقيادات الحشد.

يشار إلى أن هذه رباع زيارة لقاآني الى بغداد منذ توليه منصب قائد فيلق القدس الايراني خلفا للجنرال البارز قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة جوية امريكية قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام الماضي.

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