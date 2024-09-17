قاآني يصل بغداد ويجتمع فوراً مع قيادات سياسية وفصائل مسلحة

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم الثلاثاء، بوصل قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني إلى العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ بأن قاآني انخرط فور وصوله بعقد اجتماعات "منفردة ومجتمعة" مع قادة الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وأوضح المصدر؛ أن قاآني التقى بقادة سياسية وفصائل يتقدمها رئيس منظمة بدر هادي العامري، الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، وقائد كتائب حزب الله العراقي حسين الحميداوي وآخرين.