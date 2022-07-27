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قاآني يصل بغداد ويجتمع بقيادات الاطار و"الفصائل" بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-27T13:08:23+0000
قاآني يصل بغداد ويجتمع بقيادات الاطار و"الفصائل" بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ وصل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، يوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة.

ونقلت "روسيا اليوم"، عن مصادر قولها، إن "قاآني وصل إلى بغداد فجر اليوم للقاء قادة أحزاب شيعية بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة".

أضافت، أن "قاآني سيلتقي مساء اليوم بعدد من قيادات الإطار التنسيقي وكتل سياسية أخرى".

يأتي ذلك غداة تنظيم أنصار التيار الصدري، تظاهرات حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات، تخرج تباعاً في وقت لاحق من اليوم، تحت شعار "جاهزون فانتظرونا"، تهدف إلى منع تمرير مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني إلى منصب رئاسة الوزراء.

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