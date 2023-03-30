قاآني يصل العراق لعقد جملة اجتماعات

شفق نيوز/ وصل قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني، مساء اليوم الخميس، إلى العراق في زيارة غير معلنة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "قاآني سيعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وسياسيين، كما سيناقش في ملفات سياسية وامنية والتقارب الاخير بين طهران والرياض وجهود العراق بهذا التقارب".

وسبق لقاآني أن زار العاصمة بغداد لعدة مرات في زيارة معلنة وغير معلنة منذ الانتخابات المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ومع اشتداد الأزمة السياسية التي أعقبت نتائج الانتخابات، ومن ثم بعد انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب والعملية السياسية، وأثناء مباحثات تشكيل الحكومة ومن بعد تشكيلها، وعقد خلال زياراته هذه العديد من اللقاءات من القادة السياسيين ورئيس الحكومة.