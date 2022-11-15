سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قاآني يصل بغداد في زيارة غير معلنة ويجري جملة اجتماعات

Category: سیاسة

Date: 2022-11-15T10:04:32+0000
قاآني يصل بغداد في زيارة غير معلنة ويجري جملة اجتماعات

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة أجرى فيها عدة اجتماعات كان أبرزها مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قاآني عقد فور وصوله صباح اليوم اجتماعاً مع رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء أكد خلالهما على دعم طهران للحكومة الاتحادية الجديدة، مبينا أن قائد فيلق القدس ناقش مع رشيد والسوداني عدداً من الملفات المشتركة الأمنية

وأضاف أن قاآني عقد، ظهر اليوم ايضا، اجتماعاً مع عدد من قادة الإطار التنسيقي، والفصائل المسلحة الشيعية، وبحث خلال الاجتماع التطورات على الساحة السياسية العراقية.

وأجرى قاآني عدة زيارات الى بغداد منذ توليه منصب قائد فيلق القدس الايراني خلفا للجنرال البارز قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة جوية امريكية قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام 2020.

related

قاآني يصل بغداد لترتيب مرحلة ما بعد الانتخابات

Date: 2021-10-11 11:50:56
قاآني يصل بغداد لترتيب مرحلة ما بعد الانتخابات

أربيل: جادون في الالتزام بالموازنة المالية وسلمنا جميع البيانات المطلوبة

Date: 2021-06-16 13:22:05
أربيل: جادون في الالتزام بالموازنة المالية وسلمنا جميع البيانات المطلوبة

رئاسة الاقليم تنفي طلبها من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد

Date: 2022-05-22 10:41:04
رئاسة الاقليم تنفي طلبها من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد

نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

Date: 2021-04-10 09:01:21
نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

رسمياً.. ماكرون يزور بغداد وأربيل

Date: 2021-08-25 18:45:42
رسمياً.. ماكرون يزور بغداد وأربيل

الزيارة الحاسمة.. هل سينجح الصدر في شق صف الإطار التنسيقي؟

Date: 2022-01-26 18:19:00
الزيارة الحاسمة.. هل سينجح الصدر في شق صف الإطار التنسيقي؟

إجراءات أمنية ترافق تظاهرة في ساحة النسور ببغداد (فيديو)

Date: 2022-09-02 14:25:01
إجراءات أمنية ترافق تظاهرة في ساحة النسور ببغداد (فيديو)

أربيل تعلن تسليمها كل بيانات النفط لبغداد: ملتزمون بالشفافية

Date: 2021-03-06 17:35:13
أربيل تعلن تسليمها كل بيانات النفط لبغداد: ملتزمون بالشفافية