قاآني يصل بغداد في زيارة غير معلنة ويجري جملة اجتماعات

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة أجرى فيها عدة اجتماعات كان أبرزها مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قاآني عقد فور وصوله صباح اليوم اجتماعاً مع رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء أكد خلالهما على دعم طهران للحكومة الاتحادية الجديدة، مبينا أن قائد فيلق القدس ناقش مع رشيد والسوداني عدداً من الملفات المشتركة الأمنية

وأضاف أن قاآني عقد، ظهر اليوم ايضا، اجتماعاً مع عدد من قادة الإطار التنسيقي، والفصائل المسلحة الشيعية، وبحث خلال الاجتماع التطورات على الساحة السياسية العراقية.

وأجرى قاآني عدة زيارات الى بغداد منذ توليه منصب قائد فيلق القدس الايراني خلفا للجنرال البارز قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة جوية امريكية قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام 2020.