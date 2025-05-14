قاآني يصل الى بغداد (صور)

شفق نيوز/ وصل قائد فيلق القدس الإيراني بالحرس الثوري اسماعيل قاآني الى بغداد، يوم الأربعاء، في زيارة "رسمية".

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في منشور له على منصة (اكس) وتابعتها وكالة شفق نيوز، "استقبلنا قائد فيلق قدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، الذي يزور بغداد، وبحثنا معه سبل تطوير العلاقات العراقية - الإيرانية، والجهود المشتركة لتأمين الحدود ومراحل تنفيذ بنود الإتفاق الأمني بين البلدين".

واضاف: "وشددنا على أهمية نجاح المفاوضات بين واشنطن وطهران، وإلتزام الجميع بالحوار والتهدئة للوصول إلى الإستقرار المستدام في المنطقة".

ومن المقرر ان يستضيف العراق، القمة العربية بنسختها الحالية يوم السبت المقبل بحضور دبلوماسي من الوفود العربية.

واتفق رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، على توحيد الخطاب السياسي تجاه القمة العربية بشكل إيجابي، مؤكدين على دعم القضية الفلسطينية وغزة.