قاآني يصل العراق لقيادة جولة مباحثات ثانية لتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة.

وأجرى قاآني مؤخراً جولة مباحثات في العاصمة بغداد والنجف، لم يصل فيها لنتائج تفضي لتوافق شيعي بشأن تشكيل الحكومة.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن قاآني سيعقد اجتماعات مع القوى السياسية العراقية، لمناقشة ملف تشكيل الحكومة الجديدة، واخر نتائج المفاوضات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

وتعثرت محاولات دخول أطراف من الإطار التنسيقي في حكومة أغلبية وطنية يتصدى لها مقتدى الصدر، بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف من تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وعزم برئاسة خميس الخنجر.

وهذا ما اكد الصدر، عندما افصح رفضه صراحة مشاركة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في حكومة الاغلبية الوطنية التي يسعى لتشكيلها.

وقال الصدر في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، "دعوت هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض للمشاركة في حكومة الأغلبية بشرط عدم مشاركة المالكي لكنهم رفضوا ذلك"، مُضِيفاً ، أن "قوى الإطار التنسيقي رهنت مشاركة المالكي بقدومها للحنّانة وقلنا لهم: براحتكم".

وعلمت شفق نيوز أن الإطار التنسيقي الجامع لقوى شيعية، يحاول إقناع الصدر، بتكوين "حكومة تسوية"، في حال تعثر الدخول بكتلة شيعية موحدة تضم جميع الأطراف، وهذا المقترح يحظى بدعم أطراف إيرانية محددة.

إلا أن المباحثات الخاصة بين الصدر والإطار التنسيقي لم تصل لاتفاق محدد، بالإضافة إلى رفض الصدر محاولات الإطار إشراك نوري المالكي في التوليفة الحكومية الجديدة.