قاآني يصف مسؤولاً عراقياً بـ"الرجل المؤمن": لولا سليماني والمهندس لما رأينا الأربعينية

شفق نيوز/ رأى قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني أن دوام الزيارة الأربعينية يعود إلى "تضحيات (قاسم) سليماني وأبو مهدي المهندس".

وأشاد قاآني خلال كلمة له خلال لقائه بعدد من أصحاب المواكب الحسينية، نقلتها وكالة مهر الإيرانية، بالشعب العراقي الذي وصفه بالمسلم المضياف وقال: ان اخواننا العراقيين يستضيفون زوار الإمام الحسين، وعليكم وعلينا أن نقف الى جانبهم في تقديم الخدمات لهؤلاء الزوار".

وتحدث عن لقائه بمحافظ كربلاء الذي وصفه بالرجل المؤمن والذي نقل له استغراب أحد الدبلوماسيين الغربيين الذي سأله كيف تستطيعون توفير الأمن لهذه الحشود المليونية وقال له: لسنا نحن الذين نوفر الأمن لهذه الملايين، بل من يوفره هو إمامنا الحي الغائب"، في إشارة إلى الإمام الثاني عشر "المهدي" لدى المسلمين الشيعة.

وقال قاآني إن الجنرال قاسم سليماني "كان من الذين مهدوا الطريق لزيارة الاربعين، كما أشار الى ظهور تنظيم داعش في العراق وأضاف قائلا: انه ونظرا للحوادث التي شهدها هذا البلد، فلولا وجود سليماني وأبو مهدي المهندس والتضحيات التي قدمها، لما كنا نشاهد مسيرات يوم أربعينية الامام الحسين".

وأضاف: "ان الشعب العراقي بذل جهودا كبيرة للغاية في مقارعة التكفيريين وأعداء الدين الاسلامي الحنيف الى جانب شخصيات مثل سليماني الذي كان لهذا الشعب بمثابة الأخ الحريص، فأدوا دورا متميزا لتحقيق أهداف الشعب العراقي المسلم".