قاآني يسلّم الصدر رسالة من خامنئي.. هذه فحواها

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، عن فحوى الاجتماع الذي جمع يوم الثلاثاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في الحنانة بالنجف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن "قاآني سلم الصدر رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد فيها على ضرورة توحيد البيت السياسي الشيعي بكل قواه، والتشديد على حرمة تفكيك هذا البيت، تحت أي ظرف كان".

وأضاف المصدر، أن "الصدر أبلغ قاآني، بإيصال رسالة الى خامنئي مفادها بأنه ماض في مشروع حكومة الأغلبية، بمشاركة أطراف من الاطار التنسيقي، وليس كل الاطار، وتحديداً رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي يؤكد خامنئي على مشاركته او عدم ذهاب الاطار مع الحكومة الجديدة"، وفق المصدر.

وكان الصدر قد أكد عقب لقائه قاآني تمسكة بتشكيل حكومة أغلبية من خلال تغريدة كتب فيها، "لا شرقية لا غربية.. حكومة أغلبية وطنية".

وهذه ثالث زيارة يقوم بها قاآني للعراق منذ الشهر الماضي في مسعى لردم الفجوة بين القوى الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.