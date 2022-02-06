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قاآني يجتمع مع قيادات الإطار التنسيقي في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-02-06T19:09:57+0000
قاآني يجتمع مع قيادات الإطار التنسيقي في بغداد

شفق نيوز/ عقد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، مساء اليوم الأحد، مع قادة الإطار التنسيقي، التي تضم قوى شيعية مقربة من طهران.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يعقد في منزل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي في بغداد.

ويبحث الاجتماع- بحسب المصدر- التطورات السياسية الجارية في العراق، من اختيار رئيس للجمهورية والحكومة المقبلة.

وأعلنت أغلب الكتل البرلمانية عدم المشاركة بجلسة البرلمان العراقي ليوم غد الاثنين، والمخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، بسبب عدم التوافق على مرشح محدد.

يأتي ذلك في وقت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراق، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

 

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