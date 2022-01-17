قاآني يجتمع مع قادة الإطار التنسيقي

شفق نيوز/ دخل قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني يوم الاثنين في اجتماع مع قادة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في العاصمة بغداد، وفق مصدر سياسي مطلع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاآني يعقد اجتماعا حاليًا مع قادة الاطار التنسيقي في العاصمة العراقية بغداد بهدف توحيد مواقف البيت الشيعي وبحث تشكيل تحالف يضم كل الاطراف السياسية الشيعية، وكذلك ملف تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف أنه من المؤمل ان يعقد قاآني اجتماعا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الساعات المقبلة.

وكان قاآني قد وصل مساء الأحد إلى العراق في زيارة استهلها من النجف خلال جولة أجراها في مرقد الإمام علي، قبل أن يتوجه إلى مقبرة وادي السلام وزار مرقد محمد صادق الصدر، وأبو مهدي المهندس.

ويسعى قاآني إلى ردم الفجوة بين القوى الشيعية لتشكيل جبهة موحدة تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.