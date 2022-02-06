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قاآني يجتمع بقوى الإطار التنسيقي في بغداد عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-06T14:50:34+0000
قاآني يجتمع بقوى الإطار التنسيقي في بغداد عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز / كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد خلال الساعات المقبلة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قاآني، سيجتمع بقادة الإطار التنسيقي في ساعة متأخرة من الليلة، عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة غدا الاثنين".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع سيناقش ترتيب الأوضاع والعمل على إعادة بناء البيت الشيعي، قبل الدخول إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، عبر تقريب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري".

وتابع أن "الإطار لا يدعم مرشح محدد لمنصب رئيس للجمهورية، وسيتم الاتفاق أو تحديد مرشح محدد لهذا المنصب مع الساعات الأولى لانعقاد جلسة انتخاب رئيس للبلاد".

وعلمت وكالة شفق نيوز، بوقت سابق من اليوم، عزم قوى الإطار التنسيقي عقد اجتماع مهم، مساء الأحد، من أجل مناقشة جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي غداً الاثنين، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية من بين الاسماء المرشحة لهذا المنصب الذي كان من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني منذ العام 2003 ولغاية الدورة الماضية، الا ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرى ان المنصب من حصة الكورد وليس لحزب معين، كما ترى كتل أخرى شيعية وسنية وتركمانية أن لها الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية.

ويتنافس 25 مرشحا لشغل منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشح الاتحاد الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الديمقراطي هوشيار زيباري.

 

 

 

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