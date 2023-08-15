قاآني في بغداد لمناقشة ملفين مهمين والتأكيد على تماسك الإطار التنسيقي بعد الانتخابات المحلية

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، وصل إلى العاصمة بغداد لمناقشة ملفين مهمين مع الحكومة العراقية والقادة السياسيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاآني سيناقش مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وقادة الإطار التنسيقي، المفاوضات العراقية الأمريكية الأخيرة المتعلقة بالتواجد الأمريكي".

وبين أن الملف الثاني هو "الملف السياسي المتعلق بالتحالفات الانتخابية والتشديد على وحدة وتماسك الإطار التنسيقي ما بعد ظهور نتائج انتخابات مجالس المحافظات".

وفي أوقات سابقة، كشفت مصادر سياسية ونيابية من الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، في تصريحات لوكالة شفق نيوز، أن الإطار سيدخل في محافظات الوسط والجنوب العراقي بقوائم متعددة، وفي المحافظات والمدن المختلطة بقائمة موحدة أو قائمتين أو ثلاث.

وكان وفد عراقي رفيد المستوى ضمّ وزيريّ الدفاع والخارجية، قد زار العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت سابق للتفاوض حول عدة ملفات.