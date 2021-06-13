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قاآني في بغداد للاجتماع بقادة الفصائل المسلحة والقوى السياسية

Category: سیاسة

Date: 2021-06-13T12:23:45+0000
قاآني في بغداد للاجتماع بقادة الفصائل المسلحة والقوى السياسية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن وصول قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني إلى بغداد ليلة أمس للاجتماع بزعماء وقادة القوى السياسية والفصائل المسلحة لمناقشة قضايا ساخنة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قاآني "وصل العاصمة بغداد في ساعة متأخرة من ليلة أمس، لمواصلة اجتماعاته مع قادة الفصائل المسلحة وبعض زعماء القوى السياسية، لبحث التصعيد العسكري ضد الاهداف والمصالح الامريكية في العراق".

واضاف ان قاآني "سيناقش أيضا ملف الانتخابات البرلمانية العراقية، بالإضافة الى اكمال مناقشة ملف التوتر بين الفصائل المسلحة وحكومة مصطفى الكاظمي، على اثر اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح".

وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، قم وصل الى العاصمة العراقية بغداد في التاسع من شهر حزيران الجاري.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، في حينها، أن قاآني عقد اجتماعات موسعة مع أطراف حكومية وسياسية وفصائل شيعية مسلحة لغرض بحث الاوضاع على الساحة العراقية، خصوصاً التصعيد الاخير بين الحكومة والفصائل.

وشهدت بغداد، توترا أمنيا، عقب اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار، قاسم مصلح والذي أطلق سراحه يوم الأربعاء التاسع من الشهر الجاري، لعدم كفاية الادلة.

يشار إلى أن هذه خامس زيارة لقاآني الى بغداد منذ توليه منصب قائد فيلق القدس الايراني خلفا للجنرال البارز قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة جوية امريكية قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام الماضي.

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