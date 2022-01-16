سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قاآني في العراق ويجري جولة زيارات بالنجف (صور)

Category: سیاسة

Date: 2022-01-16T20:22:58+0000
قاآني في العراق ويجري جولة زيارات بالنجف (صور)

شفق نيوز / وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، مساء الأحد، إلى العراق، وأجرى زيارة إلى محافظة النجف (180كم جنوب العاصمة بغداد.

وأدى قاآني، جولة من الزيارات استهلها بمرقد الإمام علي، في النجف، وتوجه بعدها إلى مقبرة وادي السلام وزار مرقد محمد صادق الصدر، وأبو مهدي المهندس.

في الأثناء، أبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "زيارة قاآني إلى العراق، غرضها عقد اجتماعات مع القوى السياسية العراقية لتقريب وجهات النظر في ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأضاف المصدر، أن "هذه الاجتماعات تهدف إلى العمل على توحيد المواقف داخل البيت السياسي الشيعي، بعد الخلافات التي عصفت مؤخراً بين الإطار التنسيقي، والتيار الصدري".

related

إيران توفد متحدثاً حكومياً إلى العراق بالتزامن مع زيارة قاآني

Date: 2021-06-09 14:27:34
إيران توفد متحدثاً حكومياً إلى العراق بالتزامن مع زيارة قاآني

التيار الصدري يكشف كواليس لقاء "الحنانة" بين بلاسخارت والصدر

Date: 2021-12-07 09:15:03
التيار الصدري يكشف كواليس لقاء "الحنانة" بين بلاسخارت والصدر

مرة أخرى.. الإطار الشيعي يتوجه للحنانة على أمل تحقيق "وحدة المكون"

Date: 2022-01-04 19:20:35
مرة أخرى.. الإطار الشيعي يتوجه للحنانة على أمل تحقيق "وحدة المكون"

مقتدى الصدر يثني على دولة خليجية ويبرز دورها بخمسة

Date: 2019-06-13 16:40:26
مقتدى الصدر يثني على دولة خليجية ويبرز دورها بخمسة

ما حقيقة ترشيح "الصدر" لرئاسة الحكومة؟.. الزاملي يجيب: الاسماء وصلت للرئيس

Date: 2020-01-26 13:19:01
ما حقيقة ترشيح "الصدر" لرئاسة الحكومة؟.. الزاملي يجيب: الاسماء وصلت للرئيس

بحضور الصدر .. خطيب الكوفة يهاجم السلطة "المجرمة" واحزابها ويدعو التيار للإستعداد

Date: 2019-11-01 14:15:10
بحضور الصدر .. خطيب الكوفة يهاجم السلطة "المجرمة" واحزابها ويدعو التيار للإستعداد

إقصاء المالكي والخنجر.. كشف أسباب "فشل" الاتفاق بين الاطار والصدر

Date: 2022-01-05 15:12:10
إقصاء المالكي والخنجر.. كشف أسباب "فشل" الاتفاق بين الاطار والصدر

الصدر يوجه دعوة لأصحاب "القبعات الزرق": انها فرصتكم الأخيرة

Date: 2020-02-03 18:18:17
الصدر يوجه دعوة لأصحاب "القبعات الزرق": انها فرصتكم الأخيرة