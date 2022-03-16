قاآني: فصل جديد من المقاومة بدأ وهذا ما يخص العراق

شفق نيوز/ أعلن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بدء فصل جديد من "المقاومة"، فيما أشار إلى أن ساحة المعركة "متغيرة"، والثابت فيها الصمود بوجه "القوى الإجرامية".

وقال قاآني، في كلمة أطلقها عقب قصف أربيل، نشرتها وسائل إعلام ايرانية اليوم الأربعاء، إن "أمريكا تشعر اليوم بالهلع من فصائل المقاومة (...) يقولون ليس لدينا الآن قوات قتالية في العراق ويزعمون أن لهم فقط 2500 مستشار لشؤون التصليحات وإعادة البناء".

وعن الهجوم الصاروخي على أربيل، لفت قاآني، إلى أن "الكيان الصهيوني المجرم الذي كان يرفع يوما شعار (من النيل الى الفرات) أصبح الآن ذليلا"، إذ ينام الصهاينة برعب وهلع ويشعرون بالقلق من أن يستيقظوا، كما أنهم فقدوا جزءاً من الأراضي المحتلة (فلسطين)".

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد 13 آذار 2022، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.