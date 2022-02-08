قائممقام الموصل يعلن استقالته من منصبه: مافيات الأراضي كانت اقوى من الدولة

شفق نيوز/ أعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي، يوم الثلاثاء، تقديم استقالته من منصبه.

وقال الاعرجي في مؤتمر صحفي داخل مبنى القائممقامية حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوقت قد حان لافساح المجال للاخرين من اجل العمل، وانه عندما تسلم منصب القائممقام كان متفقاً مع جميع الأطراف على البقاء فيه لعام واحد بعد التحرير واليوم قد مرت عدة سنوات".

وأضاف، انه "سيبقى مزاولاً لأعماله حتى يجد المحافظ بديلاً له".

واشار الاعرجي الى أن "مافيات الأراضي كانت اقوى من الدولة وبقوة السلاح اخذت ماتريد طوال السنين الماضية وحتى قبل عام 2014".