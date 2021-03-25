قائممقام الرفاعي المقال يكشف انقلاب نائبة عليه: هذه ملابسات مذكرة الاستقدام

شفق نيوز/ اوضح قائممقام قضاء الرفاعي المقال، كاظم الفياض، يوم الخميس، تفاصيل إصدار مذكرة استقدام بحقه من قبل محكمة تحقيق هيئة النزاهة.

وذكر الفياض لوكالة شفق نيوز، أن "عملية إصدار مذكرة القبض بحقي في كانون الثاني الماضي تتعلق بمنح رخصة استثمارية من قبلنا لاحد المستثمرين في القضاء لغرض تحويل قطعة أرض تجارية إلى واجهة حضارية بدلا من مكب للنفايات والحفر، وللاعمال غير الأخلاقية".

وبين، أن "القضية تم تحريكها من قبل النائبة وسن السعيدي التي قاتلت من أجل تسنمي لمنصب القائممقامية في القضاء، الا انها انقلبت علينا لاحقا بسبب عدم تنفيذ مطالبها".

ولفت الفياض إلى أن "الدعوى في طريقها للاغلاق، كون الإدارة المحلية لم تخرق القانون وقامت بتحويل قطعة أرض تجارية للاستثمار وليس حديقة كما تم الادعاء بذلك أمام هيئة النزاهة".

ويشهد قضاء الرفاعي اضطراباً أمنياً وشعبياً منذ عدة أسابيع، على خلفية إصدار محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي، أمراً بإعفاء الفياض من منصبه، وتعيين عمار الركابي بدلاً منه.

لكن الركابي تقدم في وقت سابق اليوم الخميس بطلب لإعفائه من منصبة.

في الأثناء، أقدم العشرات من المتظاهرين في قضاء الرفاعي على إضرام النيران في الإطارات وإغلاق سوارع احتجاجاً على تقديم الركابي استقالته.

ووفق مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المتظاهرين طالبوا الركابي بـ"العدول عن قراره، وعدم التنازل للفاسدين".

وكان الركابي، قد أكد الاثنين الماضي، أن القائممقام السابق كاظم الفياض يحرض (إخوته وأبناء عمه) على عصيان أوامر الدولة والتحريض ضدها.

وأمس الأربعاء، أعلن قائممقام الفياض، عن "تمرده" على قرار المحافظ المؤقت لذي قار عبد الغني الأسدي، مؤكدا بقاءه في منصبه كقائممقام للقضاء، رغم تكليف بديل عنه.