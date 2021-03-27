قائممقام الرفاعي المقال يصعّد ضد الأسدي: نرفض توليك المنصب واحترمْ رأي الشارع

شفق نيوز/ صعّد قائممقام الرفاعي المقال كاظم الفياض، اليوم السبت، من حدة انتقاداته لمحافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي.

وقال الفياض في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ "نرفض تولي عبدالغني الاسدي منصب قائممقام قضاء الرفاعي بدرجة أدنى أو من موقع أدنى".

وأضاف قائمقام الرفاعي المقال؛ أن "اهل الرفاعي ليسوا غير قادرين على ادارة المنصب وعلى الاسدي احترام رأي الشارع في القضاء، كما أن عليه أن يوضح سبب رفضه لطلب اهل الرفاعي المتكرر باعادتي للمنصب".

ولفت الفياض إلى أن "هناك تعتيما اعلاميا على قضية الرفاعي، وخاصة الأخبار التي تصل لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حيث أن اهل الرفاعي يطالبونه بالتدخل لحل هذه المشكلة الكبيرة".

ويشهد قضاء الرفاعي اضطراباً أمنياً وشعبياً منذ عدة أسابيع، على خلفية إصدار محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي، أمراً بإعفاء الفياض من منصبه، وتعيين عمار الركابي بدلاً منه.

وكان الركابي، قد أكد الاثنين 22 آذار 2021، أن القائممقام السابق كاظم الفياض يحرض (إخوته وأبناء عمه) على عصيان أوامر الدولة والتحريض ضدها.