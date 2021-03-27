سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قائممقام الرفاعي المقال يصعّد ضد الأسدي: نرفض توليك المنصب واحترمْ رأي الشارع

Category: سیاسة

Date: 2021-03-27T14:34:54+0000
قائممقام الرفاعي المقال يصعّد ضد الأسدي: نرفض توليك المنصب واحترمْ رأي الشارع

شفق نيوز/ صعّد قائممقام الرفاعي المقال كاظم الفياض، اليوم السبت، من حدة انتقاداته لمحافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي.

وقال الفياض في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ "نرفض تولي عبدالغني الاسدي منصب قائممقام قضاء الرفاعي بدرجة أدنى أو من موقع أدنى".

وأضاف قائمقام الرفاعي المقال؛ أن "اهل الرفاعي ليسوا غير قادرين على ادارة المنصب وعلى الاسدي احترام رأي الشارع في القضاء، كما أن عليه أن يوضح سبب رفضه لطلب اهل الرفاعي المتكرر باعادتي للمنصب".

ولفت الفياض إلى أن "هناك تعتيما اعلاميا على قضية الرفاعي، وخاصة الأخبار التي تصل لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حيث أن اهل الرفاعي يطالبونه بالتدخل لحل هذه المشكلة الكبيرة".

ويشهد قضاء الرفاعي اضطراباً أمنياً وشعبياً منذ عدة أسابيع، على خلفية إصدار محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي، أمراً بإعفاء الفياض من منصبه، وتعيين عمار الركابي بدلاً منه.

وكان الركابي، قد أكد الاثنين 22 آذار 2021، أن القائممقام السابق كاظم الفياض يحرض (إخوته وأبناء عمه) على عصيان أوامر الدولة والتحريض ضدها.

related

"ولدت ميتة".. الغزي يتحدث عن خلية أزمة شكلها الكاظمي لإدارة ذي قار

Date: 2021-03-21 20:51:38
"ولدت ميتة".. الغزي يتحدث عن خلية أزمة شكلها الكاظمي لإدارة ذي قار

وسط اجراءات أمنية مشددة .. تظاهرات جنوبي العراق رافضة للموازنة

Date: 2021-01-29 13:01:27
وسط اجراءات أمنية مشددة .. تظاهرات جنوبي العراق رافضة للموازنة

البرلمان يصوت على جملة مقترحات بشأن ذي قار

Date: 2019-12-18 17:57:30
البرلمان يصوت على جملة مقترحات بشأن ذي قار

تظاهرات في ذي قار ضد تنصيب الاسدي محافظا جديدا .. صور

Date: 2021-02-27 11:54:27
تظاهرات في ذي قار ضد تنصيب الاسدي محافظا جديدا .. صور

الكاظمي "يتأسف" لأحداث ذي قار ويشكل "فريق أزمة الطوارئ"

Date: 2020-11-28 22:32:58
الكاظمي "يتأسف" لأحداث ذي قار ويشكل "فريق أزمة الطوارئ"

قائممقام الرفاعي المقال يكشف انقلاب نائبة عليه: هذه ملابسات مذكرة الاستقدام

Date: 2021-03-25 17:23:03
قائممقام الرفاعي المقال يكشف انقلاب نائبة عليه: هذه ملابسات مذكرة الاستقدام

تظاهرات جنوبي العراق منددة بما يحصل في واسط والنجف

Date: 2021-02-12 12:29:06
تظاهرات جنوبي العراق منددة بما يحصل في واسط والنجف

سائرون ترفض تمرير مقترح بشأن ذي قار.. هذه الاسباب

Date: 2019-12-18 18:30:25
سائرون ترفض تمرير مقترح بشأن ذي قار.. هذه الاسباب