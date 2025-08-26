"قائمة السفراء" تهدد جلسة اليوم.. وكسر النصاب يلوح بالافق

شفق نيوز- بغداد

كشفت النائب عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، يوم الثلاثاء، عن وجود اتفاق نيابي على كسر نصاب جلسة اليوم، في حال إدراج قائمة السفراء للتصويت، وذلك بعد ساعات على إخفاق مشابه شهدته جلسة الاثنين.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل السياسية بينهم المستقلون، اتفقوا على كسر النصاب القانوني لجلسة اليوم، في حال قيام رئاسة المجلس بإدراج قائمة السفراء".

وبحسب المتحدثة، فإن "العديد من المرشحين الموجودين في القائمة غير أكفاء، وأغلبهم تابعون لجهات وأحزاب سياسية"، مشيرة إلى أن "ترشيحهم يعد مخالفاً لقانون الخدمة الخارجية".

هذا ولم يتسلم أعضاء مجلس النواب السير الذاتية للمرشحين في قائمة السفراء، وفق الهلالي، التي تساءلت في الوقت نفسه: "كيف يمكن لأعضاء المجلس أن يصوتوا على أسماء لا يعرفونها ومجهولة السيرة والكفاءة والخبرة الدبلوماسية؟".

وكشف نواب، يوم أمس الاثنين، عن كسر نصاب جلسة البرلمان بعد انعقادها، بسبب طرح رئاسة المجلس فقرة "التصويت على قائمة السفراء".

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت عقب عقد جلسة البرلمان أمس، عن إضافة فقرة التصويت على قائمة السفراء لجدول أعمال الجلسة.

وتعليقا على القائمة، بين عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي، لوكالة شفق نيوز، ان "الأسماء الموجودة في القائمة والمرشحة المناصب سفراء مجهولة وغير معروفة".